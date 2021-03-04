Глава ВОЗ сравнил пандемию с войной

Лидеры разных стран должны объединить усилия и ускорить производство вакцин от коронавируса, чтобы победить пандемию COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в своей колонке для The Guardian.

Глава ВОЗ также сравнил пандемию коронавируса с войной: по его мнению, нужно мобилизовать силы на борьбу и думать не только о себе. Как считает глава ВОЗ, эпидемиологические меры привели к тому, что многие сообщества оказались закрытыми, а также причинили много вреда малому и крупному бизнесу. Тем не менее он призвал людей помнить о важности борьбы с распространением вируса, передает Лента.ру.

Гебрейесус добавил, что мировому сообществу нужно наладить производство вакцин по всему миру, и призвал производителей делиться лицензиями и технологиями — препараты смогут производить сразу в нескольких странах.