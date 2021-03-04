Согласно плану боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й учебный год с командирами и заместителями командиров батальонов и дивизионов проведены занятия по командирской подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На занятиях основное внимание уделялось поддержанию морально-психологической устойчивости офицеров, являющейся основой командирских качеств в условиях мирного времени и военного положения, а также совершенствованию навыков управления подразделениями.

В ходе занятий имитировались практические действия с учетом боевого опыта подразделений, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

Была продемонстрирована методика организации и подготовки тактико-строевых занятий в батальонах и дивизионах, а также методы и средства борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами условного противника. Минометные батареи, выполняющие практическую деятельность, провели стрельбы на тренажере для подготовки минометных подразделений.

Были практически выполнены задачи по преодолению минных полей, а также искусственных и естественных препятствий с применением современной бронетанковой техники в бою в ночное время.