Военные Турции и Греции встретились в Брюсселе
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошел 11-й тур переговоров военных делегаций Турции и Греции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, консультации носят технический характер. Обсуждались меры размежевания с целью устранения инцидентов в Эгейском и Средиземном морях.
Решение о проведении диалога было принято ранее по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.