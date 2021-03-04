В России появились два новых миллиардера

Владельцы сети магазинов FixPrice Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали миллиардерами после выхода компании на IPO. Согласно подсчетам Forbes, состояние каждого из них теперь оценивается в $3,4 млрд.

Издание напоминает, что компания разместила свои бумаги на Лондонской бирже (LSE) по цене $9,75 за штуку. Всего было размещено 178 372 354 GDR (1 GDR = 1 акция), что составляет около 21% от общего числа выпущенных акций. Ломакину и Хачатряну до размещения принадлежало по 354 067 500 акций (41,66%) компаний, сейчас — по 301 151 876 акций (35,43%). В ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций, стоимость такого пакета — $516 млн.

Bloomberg оценивает состояние каждого из двоих предпринимателей в 3,6 миллиарда долларов.