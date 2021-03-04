«Ваша судьба – пример вершин, покорённых женщиной Азербайджана в политике и общественной жизни. Вы приложили все свои усилия для устойчивого развития Республики в период независимости, и Вам по праву уготовано особое место в истории Азербайджана, ведь Вы являетесь участником и вдохновителем многих достижений, которыми так гордится сегодня страна», - говорится в поздравительной телеграмме российского депутата.

Далее в послании отмечается, что под мудрым руководством Мехрибан Алиевой «в Республике успешно реализовано множество проектов, защищающих национальные интересы и ведущих страну к очередным успехам и свершениям, продолжающим древние и богатые культурные традиции Азербайджана. Ваша приверженность семейным ценностям, участие, внимание и готовность всегда прийти на помощь стали истинным примером для всех азербайджанских женщин».