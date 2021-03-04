Ильхам Алиев: «Нам ставили в пример Пашиняна. Говорили, вот бы и такого лидера Азербайджану»
«Я очень ценю политический диалог. Полагаю, что диалог очень важен для будущей политической системы нашей страны, для ее улучшения. Я призываю как представителей, так и членов партии «Ени Азербайджан» обратить внимание на тот факт, что у нас нет проблем с какой-либо политической организацией. С антинациональными элементами, конечно, мы никогда не сможем сесть за один стол, потому что они предатели, изменники», - заявил Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев в своем выступлении на VII съезде партии.
По словам президента, эти силы получают инструкции из-за границы: «Их эмиссары в зарубежных столицах. Оттуда отправляют сюда деньги, чтобы запутать народ, они хотят навести тень на нашу славную Победу. Они ставили нам в пример Пашиняна, называли его честным человеком, называли его демократом. Говорили, вот бы в Азербайджане был такой же лидер. (Президент имеет ввиду заявление лидеров оппозиционного Нацсовета задолго до победоносной войны, призвавших азербайджанскую власть последовать примеру Пашиняна - ред.) Этот демократ арестовал всю оппозицию. Если бы 27 сентября не началась война, он бы их не отпустил. Лидера основной оппозиционной партии арестовали за несколько дней до войны. Против них возбуждены уголовные дела. В Армении есть человек, который называет себя лидером оппозиции, его вывели из нафталина прошлого, его позвали сейчас, и ему запрещают покидать страну. Разве это демократия?» - вопрошает президент.