Французский вирусолог: COVID скоро станет обычной простудой

«Когда он подойдет к этому завершению, он вернется в ряды обычных сезонных вирусов, вызывающих простуду или нетяжёлые формы инфекционных заболеваний», — заверил французский специалист.

По словам Лины, «постинфекционный и поствакцинальный» иммунитет начинает оказывать влияние на вирус. «Если он хочет продолжать распространяться в человеческой популяции, он должен адаптироваться и развиваться. И именно это он сейчас и делает», — уверяет вирусолог, имея в виду появление новых вариантов.

«Возможно, мы находимся в фазе, когда этот вирус закончил свою эволюцию, и теперь приближаемся к концу пандемической фазы, чтобы вернуться в фазу незаметной циркуляции», — предполагает Лина.