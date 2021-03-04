В США программу F-35 назвали «полной катастрофой»

Программы производства и закупок американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и ряда других крупных систем новой военной техники США стали "полной катастрофой". Так оценил данный вид деятельности Пентагона председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Смит, передает ТАСС.

"Наш процесс закупок за последние 20 лет может быть охарактеризован только как полная катастрофа - в плане происходящего с F-35, LCS (Littoral combat ship - новый корабль прибрежной зоны), ...бронемашиной, боевыми системами будущих поколений. ...Мы должны начать работать на этом направлении лучше", - заявил Смит.

С точки зрения Смита, комитет, который он возглавляет, "должен серьезным образом "зачистить" эти программы вроде F-35": "Можно жаловаться на растрату денег, но их уже не вернуть. Теперь мы должны гарантировать, что не растратим больше".

"Что нам дает F-35, и есть ли способ сократить наши финансовые потери? Есть ли способ не тратить столько денег на столь низкий потенциал? Поскольку, как вы знаете, расходы на материально-техническое обслуживание F-35 просто зверские", - подчеркнул глава комитета по делам ВС Палаты представителей.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в 2019 году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.