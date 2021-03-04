Турция продлила ограничения для туристов

Власти Турции сохранили ограничения для прибывающих в страну, продлив срок требования отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Всем прибывающим в Турцию необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки. Это требование будет действовать до 15 апреля 2021 года.

Отмечается, что туристы, не предоставившие отрицательный результат ПЦР-теста, допускаться к полету не будут. «Требование не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристический сезон на курортах Турции в условиях пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений начнется в апреле 2021 года. Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что раньше всего сезон откроется на Анталийском побережье, позже — на курортах Эгейского моря. Причем основной поток приезжих ожидается из России, затем к ним присоединятся путешественники из Великобритании.