Жириновский: если бы Советский Союз не распался...

Если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград. И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана – это было бы общее наше богатство", - сказал российский политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда", его цитирует РИА Новости.

Жириновский считает, что в случае сохранения СССР по результатам референдума "была бы решена земельная проблема, а страна "уже лет 20 бы экспортировала продовольствие".

"Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда, в Советском Союзе, родились от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родились. Уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было. Национализм выжигается каленым железом не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки", - считает лидер ЛДПР.