Rolls-Royce испытала самый быстрый электрический самолет

Британская компания Rolls-Royce провела испытания самолета Spirit Of Innovation. Ожидается, что он станет самым быстрым в мире самолетом с электрической тягой, передает «КП».

Мировой рекорд планируется установить весной этого года. Самолет должен преодолеть отметку в 482 км/ч. Это на треть больше предыдущего рекорда, установленного аппаратом Siemens Extra 330LE в 2017 году.

В новейшем самолете Spirit Of Innovation смонтирована силовая установка мощностью 400 кВт (500 л.с.). Это и должно помочь ему разогнаться до необходимой скорости.

По словам разработчиков, для питания электродвигателя в самолёте разместили батарею из 6000 ячеек, что стало самым энергоемким элементом, который когда-либо устанавливали на электрические самолеты.