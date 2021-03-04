Икрам Нур, автор haqqin.az 5 мартa 2021, 23:30

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генерал Надим Раза в ходе официального визита в Азербайджан отметил, что имеется широкий потенциал для вывода военного сотрудничества Баку и Исламабада на качественно новый уровень. Неожиданно открыл для себя новый вид пропагандистского «искусства» - заголовки индийских проправительственных газет и телеканалов. Вот несколько свежих образцов из моей коллекции:

«Турция и Пакистан становятся угрозой для всего мира»: Пакистан планирует поделиться технологиями для превращения Турции в ядерную державу. Президент Турции Эрдоган ранее озвучивал желание создать ядерное оружие. «Эрдоган вместе с Пакистаном организовали опасный заговор в отношении Кашмира»: Эрдоган возложил ответственность за миссию в Кашмире на турецкий ЧВК SADAT и его главу Аднана Танрыверди. В настоящее время SADAT готовится к активизации деятельности в Кашмире. Турция хочет показать себя ведущей державой в Центральной Азии. «Теперь Турция также стала антииндийской, как и Пакистан»: Неграмотные и средневековые мусульмане возбуждаются противодействием неверным. И мусульманские политики, разыгрывающие такую радикальную карту, получают от этого выгоду. И совершенно уверен, что в масс-медиа дуэт Анкара-Исламабад уже в самое ближайшее время как «угроза всему прогрессивному человечеству» трансформируется в трио Анкара-Баку-Исламабад. Поскольку визит военной делегации Пакистана в Азербайджан и слова Ильхама Алиева о том, что «мы получили военное оборудование из Пакистана и хотим продолжить этот процесс. В то же время мы думаем о совместных военных учениях. Считаем, что уже наступило время для этого», прозвучали более чем внушительно.

А для антитурецких, антиазербайджанских и антипакистанских кругов во всем мире ещё и стали тревожным звонком о наступлении новых времен в международных отношениях. Вот ведь парадокс – на словах и Нью-Дели, и многие другие столицы выступают за многополярность. Но как только доходит до того, что какие-то другие государства начинают её реализацию, как мы видим на примере Турции, Азербайджана и Пакистана, когда они пытаются через укрепление сотрудничества между собой застраховать или, как модно теперь выражаться, хеджировать свои внешнеполитические риски – поднимается вой до небес: «угроза человечеству», «восстановление Османской империи», не меньше. Видимо, в ряде стран правящие элиты на полном серьезе полагают, что только они имеют монополию на провозглашение многополярности, у всех других она «неправильная». Что ж, вольному воля, как говориться, Анкара, Баку и Исламабад уже встали на этот путь и ни сходить с него не намерены, ни обращать особого внимания на то, что по этому поводу думают их недоброжелатели. Просто Азербайджан, Пакистан и Турция раньше других осознали бесчисленные вызовы и новые угрозы XXI века, включая теракты и кибератаки, целевые кампании по дезинформации и нарастающие антиисламские тенденции, влияющие на мирное сосуществование мусульманских общин во многих странах мира – и приняли решение совместно работать над ответами на них. «Исламабадская декларация», подписанная 13 января 2021 года в ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Пакистана, получает свое практическое наполнение и продвигает многополярность - нравится это ретроградам, считающим, что большая политика только для избранных, или нет. Ось Анкара-Баку-Азербайджан во внешнем одобрении уже особо и не нуждается.

Естественно, возникают и сугубо практические вопросы – почему активизация азербайджано-пакистанского сотрудничества сейчас все больше проходит в военной сфере, с представителями военных властей Пакистана? Даёт ли это какие-то особые преференции Баку? Или, как обычно, речь идет о «союзе авторитарных режимов», к которым, по западным меркам, относятся и Азербайджан, и Пакистан, и Турция? И тут просто необходимо разъяснить несколько следующих нюансов. Спецификой Пакистана является то, что армия здесь – больше чем просто вооруженные силы. «Каждая страна имеет армию, но только в Пакистане армия имеет страну» - в этой местной шутке есть значительная доля правды. Бизнес-империю 600-тысячной армии Пакистана агентство Reuters оценивает примерно в 20 миллиардов долларов, хотя и это весьма приблизительная цифра. В 2007 году политолог Аиша Сиддика выпустила книга Military Inc, в которой совершенно справедливо заметила, что размах экономической деятельности армейских в Пакистане «не поддается воображению». На «микроуровне» военные владеют даже булочными и пекарнями. На «макроуровне» военным принадлежат целые отрасли экономики, включая нефть, газ, производство зерна, земельные участки и недвижимость, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса. Армия создала благотворительный Fauji Foundation; через этот фонд, по официальным данным, пособия получают 10 миллионов беднейших пакистанцев. У военных даже имеется собственный «фонд благосостояния», Army Welfare Trust, холдинговая компания, которая владеет, в частности половиной входящего в число крупнейших финансовых организаций Пакистана Askari Bank.

Такие активы позволяют армии проводить достаточно эффективные операции гражданского назначения, наподобие той, что военные осуществили после катастрофических наводнений 2010 года. Гражданские власти тогда проявили полнейшую некомпетентность, президент Али Зардари вообще даже не стал возвращаться на родину из поездки в Париж. И если бы военные не бросили на спасение пострадавших десантные подразделения на вертолетах, число жертв трудно себе представить. И подход Ильхама Алиева к налаживание тесных отношений именно с пакистанскими военными, разумеется, не игнорируя при этом и премьера Имрана Хана, является предельно разумным и прагматичным. Поскольку договариваться нужно с наиболее дееспособной политической силой, выстраивать связи нужно таким образом, чтобы внешняя политика приносила Азербайджану максимальную отдачу и в экономике, и в оборонно-промышленной сфере.