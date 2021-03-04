До $80: Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть

Goldman Sachs Commodities Research повысил прогноз цены на нефть Brent во втором и третьем кварталах 2021 года на $5 за баррель после того, как ОПЕК и союзники сохранили большую часть ограничений на добычу в апреле.

Согласно сообщению РБК, банк прогнозирует цену на Brent на уровне $75 за баррель во втором квартале и $80 за баррель в третьем квартале 2021 года.