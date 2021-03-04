До $80: Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть
Goldman Sachs Commodities Research повысил прогноз цены на нефть Brent во втором и третьем кварталах 2021 года на $5 за баррель после того, как ОПЕК и союзники сохранили большую часть ограничений на добычу в апреле.
Согласно сообщению РБК, банк прогнозирует цену на Brent на уровне $75 за баррель во втором квартале и $80 за баррель в третьем квартале 2021 года.
ОПЕК и партнеры договорились сохранить практически без изменений параметры сделки об ограничении добычи нефти в апреле, посчитав восстановление спроса от последствий пандемии все еще достаточно хрупким, несмотря на наблюдающийся в последнее время рост нефтяных цен. Возможность незначительно нарастить производство получили только Россия и Казахстан.
«Стратегия поставок ОПЕК работает благодаря своей внезапности и неожиданности», — сообщил Goldman.
«Мы считаем, что теперь ясно, что ОПЕК+ на самом деле придерживается стратегии «тесного» рынка, и наш обновленный прогноз спроса и предложения указывает на то, что запасы ОЭСР к концу этого года достигнут минимума с 2014 года».