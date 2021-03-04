Саудовская Аравия сбила шесть заминированных беспилотников хуситов

Силы воюющей на стороне президента Йемена противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией отбили атаку шести заминированных беспилотников, которые выпустили из Йемена хуситы, сообщил саудовский информационный портал «Хабр аджиль» со ссылкой на заявление коалиции.

«Шесть беспилотников со взрывчаткой были выпущены террористами-хуситами в направлении саудовского населенного пункта Хамис-Мушаит на юго-западе королевства, они были сбиты ПВО королевства», – передает заявление РИА Новости.