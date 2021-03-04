В Белом доме сказали, что Байден позвонит Эрдогану

Президент США Джо Байден позвонит турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану «в какой-то момент», заявила журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

Как сообщает Anadolu, об этом Псаки сказала, отвечая на вопрос, почему американский лидер до сих пор не провел телефонный разговор с президентом Турции.

«Конечно, есть много мировых лидеров, которым президенту еще нужно позвонить, и он сделает это в ближайшие недели и месяцы. Я уверена, что в какой-то момент он поговорит с Эрдоганом», - сказала Псаки.