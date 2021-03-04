Razer представила «умные» очки с динамиками в дужках и микрофоном

Устройством можно управлять с помощью сенсорных кнопок на внешней стороне дужки очков - в них встроены всенаправленный микрофон и динамики. Среди предлагаемых функций - воспроизведение музыки, принятие или отклонение звонков и активация голосового помощника.

Комплект очков включает предварительно установленные линзы с 35% фильтром голубого излучения для защиты от бликов экрана, что снижает утомляемость глаз. Для активного отдыха в розничный комплект также входят сменные поляризационные линзы, которые защищают глаза от 99% UVA / UVB лучей.

Очки синхронизируются с помощью Bluetooth, время автономной работы устройства - до 5 часов, и две недели - когда его не используют. Устройство под названием Anzu уже доступно для заказа в США по цене $199,99.