В Госдепе назвали «виновных» в обстреле американской базы в Ираке

Администрация США считает, что ответственность за обстрел иракской военной базы Айн-эль-Асад лежит на связанных с Ираном военизированных группировках. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Деятельность, о которой мы говорим, осуществляется ополчениями, поддерживаемыми Ираном", - цитирует ТАСС официального представителя внешнеполитического ведомства США.

Ранее газета "Политико" отмечала, ссылаясь на два военных источника, что, по мнению американских властей, к обстрелу базы, используемой Вооруженными силами (ВС) США, может быть причастна группировка "Катаиб Хезболлах". В среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере десять ракет.