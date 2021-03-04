Байден может изменить президентские военные полномочия

По словам Псаки, президент полагает, что «давно пришло время обновить» полномочия «на использование военной силы», которые «существуют уже 20 лет».

Президент США Джо Байден считает, что нужно обновить политику использования военной силы США за рубежом, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

Как заявила Псаки, Байден «открыт к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки» его полномочий. Пока соответствующие «дискуссии» с членами Конгресса США проходят в основном «в частном формате».

Комментируя недавние удары в Сирии, Псаки заявила, что «был проведен полный обзор и процесс с точки зрения закона». Белый дом «уверен в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона», передает ТАСС.

Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако позднее был принят ряд законодательных актов, в соответствии с которыми президент может сам задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом Конгресс.