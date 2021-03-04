Байден может изменить президентские военные полномочия
Президент США Джо Байден считает, что нужно обновить политику использования военной силы США за рубежом, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.
По словам Псаки, президент полагает, что «давно пришло время обновить» полномочия «на использование военной силы», которые «существуют уже 20 лет».
Как заявила Псаки, Байден «открыт к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки» его полномочий. Пока соответствующие «дискуссии» с членами Конгресса США проходят в основном «в частном формате».
Комментируя недавние удары в Сирии, Псаки заявила, что «был проведен полный обзор и процесс с точки зрения закона». Белый дом «уверен в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона», передает ТАСС.
Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако позднее был принят ряд законодательных актов, в соответствии с которыми президент может сам задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом Конгресс.