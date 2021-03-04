Истребитель США назвали оружием жесткой войны

Согласно журналу, военный назвал перспективный самолет средством, способным обеспечить противнику «очень тяжелый день, тяжелую неделю и жесткую войну». Генерал отметил, что Пентагону необходимы финансы и смелость, чтобы реализовать проект NGAD раньше того, как аналогичные возможности разовьют потенциальные враги, прежде всего Китай.

В феврале журнал The National interest написал, что в будущем истребитель пятого поколения F-35 Lightning II может быть дополнен не только платформами, созданными на основе действующих самолетов, например, истребителей четвертого поколения F-15 Eagle, но и изделиями, разработанными в рамках проектов вроде NGAD.