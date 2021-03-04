Ученые нашли способ вернуть зрение слепым

Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны изобрели имплант сетчатки глаза, который позволит вернуть людям зрение. Оно не будет стопроцентным, но позволит различать конкретные предметы из окружения.

Искусственную сетчатку создают уже давно. Но у киберматериалов есть два недостатка: много пикселей и узкий угол зрения. Сейчас подобные импланты не позволяют ориентироваться на местности.

Журнал Communications Materials пишет, что исследователи из Швейцарии попытались решить эту проблему. Они разработали набор из сверхтонких титановых электродов, которые можно имплантировать в сетчатку. Они могут передавать в сетчатку сигналы от специальных очков, в которые встроен микрокомпьютер и цифровая камера.

Эти электроды нанесены на специальную тонкую подложку из гибкого полимера, форму и размеры которой можно легко поменять, если растянуть ее произвольным образом. Свою разработку ученые проверили на мышах, а также с помощью искусственных аналогов сетчатки и диагностических приборов. Оказалось, что киберсетчатка может эффективно воспринимать вспышки света от очков и передавать сигналы в сетчатку с пиксельной точностью.