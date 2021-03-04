Введенные в 1995 году антииранские санкции снова продлили

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Байден направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношении Ирана, объявленного в 1995 году.

Данное уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.