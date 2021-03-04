Китай меняет избирательную систему Гонконга: США и ЕС недовольны

В Китае в пятницу открылась 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. В частности, делегаты планируют рассмотреть вопрос о реформе законодательной системы Гонконга.

Он пояснил, что реформа необходима для устранения рисков и лазеек, которые могут дать антикитайским силам возможность захватить власть в Гонконге.

«Необходимо обеспечить, что Гонконгом управляют гонконгцы с патриотами в качестве основной силы», – указал он, добавив, что также необходимо гарантировать реализацию принципа «одна страна – две системы», передает РИА Новости.

В свою очередь в заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится о возможных «политических и экономических последствиях» данной реформы. В Брюсселе заверили, что готовы «принять меры» в случае «дальнейших нарушений прав человека» в Гонконге. «В случае реализации этой реформы могут возникнуть потенциальные далеко идущие негативные последствия для демократических принципов и демократически избранных представителей в Гонконге», — цитирует Коммерсант заявление ЕС.

Не остались в стороне и США. Вашингтон призывает Китай соблюдать свои международные обязательства по Гонконгу и считают планы проведения избирательной реформы атакой на автономию этого специального административного района. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«США осуждают продолжение Китаем ущемления демократических институтов в Гонконге. На сессии парламента было объявлено о реформе избирательной системы, - сказал он. - Это прямая атака на автономию, свободу и демократические процессы Гонконга».

По утверждению Прайса, реализация реформы «подорвет демократические институты». «Мы призываем Китай соблюдать свои международные обязательства», - заявил глава пресс-службы Госдепартамента.