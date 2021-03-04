В Венесуэле введут в обращение банкноты номиналом 1 млн боливаров

Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы сообщил о том, что с 8 марта в стране вводятся в обращение три новые банкноты. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства, передает ТАСС.

"Новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн суверенных боливаров начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года", - говорится в документе.

Отмечается, что новые купюры должны будут "удовлетворить потребности национальной экономики".