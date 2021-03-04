И США в поддержку Пашиняна

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, заверив его в «поддержке демократических процессов в Армении». Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Секретарь подчеркнул важность уважения к верховенству закона и демократическим институтам и выразил нашу неизменную поддержку развитию демократических процессов и институтов в Армении», — указано в сообщении.

Кроме того, Блинкен «приветствовал усилия по достижению прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».