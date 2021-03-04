Дипкорпус отправился в Физули, Губадлы и Лачин

Начался визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории Азербайджана. Об этом на своей странице в Twitter сообщил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденные Физулинский, Губадлинский и Лачинский районы Азербайджана.

"Выражаем признательность послам, руководителям международных организаций и военным атташе за то, что они присоединились к нам в ходе этого визита", - написал Хикмет Гаджиев.