Али Нагиев выразил соболезнования Хулуси Акару и Хакану Фидану
Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев накануне выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, начальнику Генштаба генералу армии Яшару Гюлеру и главе Организации национальной безопасности Хакану Фидану, сообщает сайт СГБ.
"Мы глубоко опечалены известием о гибели командира 8-го армейского корпуса генерала Османа Эрбаша и других высокопоставленных офицеров в Битлисе в результате катастрофы военного вертолета, принадлежащего Сухопутным войскам братской Турции, а также известием о ранении 11 турецких военнослужащих в результате дорожно-транспортного происшествия военной автомашины в районе Ширнак. Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, выражаю глубокие соболезнования их семьям и разделяю с ними их горе, а также желаю скорейшего выздоровления всем раненым", – говорится в обращении.