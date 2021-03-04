Kontakt Home подготовил спецпредложения в честь 8 марта

«Kontakt Home» в честь Международного женского дня объявляет о спецпредложениях, которые подарят дамам праздничное настроение. Так, сеть с 5 по 9 марта объявляет скидки до 50% на покупку всех видов товаров наличными, а также рассрочку без предоплаты и процентов до 24 месяцев, что поможет вам при покупке подарков для особых дам вашей жизни. Вдобавок все подарки, купленные от Kontakt Home по случаю 8 марта, будут обернуты в праздничное настроение. В преддверии праздника к подаркам также будут приложены поздравительные открытки. Мы уверены, что этот маленький праздничный жест приумножит счастье той, кто принимает подарок.

Итак, до 9 марта при наличной покупке:

- Фен Gorenjeс с двумя насадками обойдется за 34 маната вместо 60

- Посудомойка вместимостью в 12 наборов – за 499 манатов вместо 700;

- Паровой утюг Hoffmann – за 19 манатов вместо 60

- Последняя модель планшета iPad – за 799 манатов вместо 900.

Также владельцы такситных карт смогут разделить скидочную цену на 18 месяцев. В случае отсутствия у вас Birkart можете подойти в отделы НКО BirKart в магазинах Kontakt Home и оформить себе такситную карту.

Радующие предложения для дам на этом не заканчиваются. «Kontakt Home» позаботился и о тех, кто хочет приобрести товар в рассрочку. Итак, до полуночи 9 марта можно приобрести смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры и всю бытовую технику - на 18 месяцев, всю мебель - на 24 месяца, без предоплаты и процентов.

В рамках кампании, в рассрочку:

- Сильный комбайн Bosch в месяц будет всего за 17 манатов

- Микроволновка бренда Toshiba в месяц за 10 манатов

- Планшет Samsung Galaxy Tab A7в месяц за 41,67 маната

- Фотоаппарат с мгновенной печатью Instax Mini 11 в месяц за 16,7 маната

Если вы ошиблись при выборе модели или цвета, не переживайте, ведь в течение 14 дней вы можете поменять подарок на любой другой презент, который будет по душе вашей даме. А если вы еще не знакомы с ее вкусом и не хотите ошибиться с выбором, то подарите ей подарочную карту Kontakt Home от 50 AZN. Так она сможет выбрать свой подарок сама.

Приходите в ближайший магазин Kontakt Home, чтобы ознакомится со всеми предложениями. Для онлайн-заказа подарка перейдите на сайт kontakt.az. Ваш заказ, как всегда, будет доставлен прямо к вашей двери быстро, бесплатно и безопасно. Оплату можно сделать и онлайн, и наличными, а также банковскими и такситными картами.

Как и всегда, и в этот праздник Kontakt – Радует!