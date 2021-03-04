Российские дети массово отравились в детском саду

В городе Шахтерск на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что семеро воспитанников дошкольного учреждения госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.

По информации пресс-службы, при обращении за медицинской помощью всем детям оперативно провели все необходимые исследования и назначили лечение. Сейчас в состоянии российских детей отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет.

По факту отравления детей организована проверка с привлечением контролирующих органов.