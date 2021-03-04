И разработка такого проекта, и запуск, и обслуживание станции – задачи крайне технически сложные и очень недешевые. Например, Международную космическую станцию (МКС), работающую с 1998 года, обслуживают 14 стран, включая Россию, США, Японию, Германию, Францию, каждая из которых, казалось бы, могла запустить свой проект, но не стали: кооперация экономней и выгоднее.

Китай не допустили ни к созданию, ни к эксплуатации МКС, во многом из-за сопротивления США, которые не хотели, чтобы китайцы получили доступ к космическим технологиям. И вот теперь, почти четверть века спустя, он выходит с доказательством собственного научно-технического и экономического могущества, утирая нос недоброжелателям.

Пусковая ракета и модуль уже доставлены на космодром Веньчан в провинции Хайнань, где проходят предстартовые работы и испытания. В ближайшие два года будут осуществлены одиннадцать запусков, которые доставят на орбиту все элементы будущей станции, включая три модуля, четыре ракеты доставят необходимые грузы, а еще четырьмя на станцию доставят экипажи астронавтов.

Сейчас к полету в космос готовятся 12 астронавтов, включая тех, что уже побывали на орбите. Всего в Китае имеют такой опыт 11 человек, но какая-то часть из них уже завершила карьеру. Есть в отряде астронавтов и женщины.

На будущей станции в базовом модуле будут находится жилые помещения для трех астронавтов, а к нему через специальные доки будут крепиться отдельные научные модули. Общее пребывание одного экипажа может длиться до полугода, практически как на МКС. Кстати, скоро заканчиваются сроки эксплуатации МКС, и совсем не исключено, что какие-то страны после этого попросятся в партнеры к Китаю.

При этом не следует ожидать, что у новой космической сверхдержавы все пойдет быстро и гладко. С момента полета в космос первого китайского астронавта в 2003 году больших прорывов Китай не осуществил, и в последний раз на орбите их человек был в уже неблизком 2016 году. В то же время в ближайшие месяцы на Марсе появится, если не случится технических сбоев, китайский марсоход. И тут они вплотную приблизятся к уровню, которого удалось достичь пока только американцам.

Ходят разговоры о планировании и обитаемой китайской станции на Луне, но насколько это планы, а насколько мечты, пока неясно. Ясно другое: конкуренция в борьбе за космос возобновилась после распада СССР. Только конкуренты американцам теперь не бывшие советские люди.