Юристы выбирают адвокатуру

Накануне состоялся очередной, седьмой по счету за последние 3 года, письменный тестовый экзамен по приему в адвокатуру, проведенный Коллегией адвокатов Азербайджана совместно с Государственным экзаменационным центром.

Согласно распоряжению президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры», в котором содержалась рекомендация Коллегии адвокатов создать условия для привлечения новых членов, особенно молодых юристов. Во время приема документов 280 юристов изъявили желание стать адвокатами.

Кандидаты в возрасте от 22 до 72 лет представляли 45 городов и районов страны. Примечательно, что среди кандидатов много работающих в госучреждениях, в том числе в правоохранительной системе. 21% кандидатов составили женщины, 65% кандидатов в возрасте до 40 лет.

В ходе трехчасового экзамена 159 кандидатов (58%) набрали 60 и выше баллов.

На экзамене, проходившем в условиях прозрачности, принимали участие местные и иностранные наблюдатели, а также представители СМИ.

Стоит также отметить, что на сегодняшний день число членов Коллегии адвокатов приближается к 1900.