Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:14

США при Байдене не собираются продвигать демократию в мире, применяя силовые методы, заявил в среду, 3 марта, государственный секретарь Энтони Блинкен в своем программном выступлении о будущем американской внешней политики. «Мы не будем продвигать ее (демократию) через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало», — пояснил глава дипломатического ведомства США.

И не успели все преисполниться благости от этакого внезапного приступа миролюбия Вашингтона, принесенного Джо Байденом, как Энтони Блинкен тут же всё испортил. Пояснив, что нынешнее американское руководство ни при каких обстоятельствах не отказывается от поддержки демократии. Более того, «будет побуждать к демократическим реформам». Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Демократы вернулись - все такие в белом, с зудом в спине от режущихся там крыльев ангелов-миротворцев, руками, чешущимися в предвкушении ударов по всему плохому. А над головой Джо Байдена вот-вот замироточит нимб папы-Обамы, с его «экспортом демократии», кровавым катком прокатившемся по всему миру. Выступление Блинкена было устной презентацией доклада новой администрации США «Временное стратегическое руководство в области национальной безопасности». Документ чрезвычайно интересный, к анализу отдельных его положений в ближайшее время мы будем обращаться неоднократно. Но о двух концептуальных идеях просто необходимо сказать уже сейчас. Поскольку именно они и есть тот ключ к кейсу с инструментами американской внешней политики в эпоху Байдена, которые будут использоваться Вашингтоном для достижения своих целей. Во-первых, главная задача США заключается в том, чтобы отразить «существенные вызовы стабильной и открытой международной системе». Вот вам главный критерий для назначения внешних врагов. Проще говоря, до тех пор, пока некая система/государство отражает интересы и ценности США, разделяет их и приветствует – она является «открытой и стабильной». Если же нет – то это угроза, требующая оперативного реагирования.

И только Америка имеет право «устанавливать международную повестку, работая вместе с другими над формированием новых глобальных норм и соглашений, которые будут продвигать наши интересы и отражать наши ценности». По сути, перед нами второе издание «Книги джунглей международных отношений от папы-Обамы»: вместо порядка, основанного на праве - порядок, основанный на правилах, которые устанавливает сильнейший. Во-вторых, слова о том, что «Соединенные Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных» войнах, которые стоят тысячи жизней и триллионы долларов», мы уже слышали неоднократно, ещё от 44-го президента США Барака Обамы. И каков итог? Американцы вышли из Ирака или Афганистана? Сократили сеть своего военного присутствия в, без малого, сотне государств мира? Цена этих намерений команда Байдена продемонстрировала буквально на днях, когда совершенно четко заявила, что из Сирии и Заевфратья США никуда уходить не собираются. И, наконец, в-третьих, о той части выступления Блинкена, в которой он говорит том, что что «новая американская администрация не будет насаждать демократию в других государствах путем военных интервенций и смены авторитарных режимов». Вот хотелось бы узнать, в целях, так сказать, общей образованности: а разве это единственный способ устранения неугодных режимов? Прямая военная интервенция – это уже в наше время экзотика, откровенный анахронизм, которым пользуются только в крайнем случае, когда остальные методы полностью исчерпаны или провалены. «Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, прекращению несправедливой практики действий. Мы будем стимулировать демократическое поведение», — поясняет Блинкен.