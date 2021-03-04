Уголовное дело против замглавы Генштаба Армении: «Бросил группу военных в Зангилане»
Начальнику Управления боевой подготовки ВС Армении, заместителю главы Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение. Он проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении. Об этом пишет газета "Жоховурд", ссылаясь на отдел общественных связей Генпрокуратуры Армении.
В публикации говорится, что в запросе в Генпрокуратуру корреспондент "Жоховурд" попросил предоставить информацию, возбуждено ли уголовное дело в связи с 44-дневной войной, допрашивался ли Андраник Макарян в рамках этого дела и в каком статусе.
"На эти вопросы пришел ответ только по той части, что Макарян вовлечен в дело в качестве обвиняемого", - говорится в публикации
Генпрокуратура отказалась предоставить иную информацию по делу, считая ее секретной.
Отметим, что Макарян — один из четырех военных, которые не присоединились к заявлению начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и других военных, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Газета предполагает, что у него на то есть свои причины.
По версии армянских СМИ, Макарян не подписал заявление Генштаба из-за того, что одно из уголовных дел по итогам войны в Карабахе связано с действиями возглавляемого им управления, в частности речь идет о брошенной в Зангилане на произвол судьбы группе военных (до сих пор они считаются без вести пропавшими).
Согласно изданию, Макарян надеется, что после увольнения Гаспаряна его назначат главой Генштаба, а уголовное дело в его отношении будет прекращено.