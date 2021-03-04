Уголовное дело против замглавы Генштаба Армении: «Бросил группу военных в Зангилане»

В публикации говорится, что в запросе в Генпрокуратуру корреспондент "Жоховурд" попросил предоставить информацию, возбуждено ли уголовное дело в связи с 44-дневной войной, допрашивался ли Андраник Макарян в рамках этого дела и в каком статусе.

Начальнику Управления боевой подготовки ВС Армении, заместителю главы Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение. Он проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении. Об этом пишет газета "Жоховурд", ссылаясь на отдел общественных связей Генпрокуратуры Армении.

"На эти вопросы пришел ответ только по той части, что Макарян вовлечен в дело в качестве обвиняемого", - говорится в публикации

Генпрокуратура отказалась предоставить иную информацию по делу, считая ее секретной.

Отметим, что Макарян — один из четырех военных, которые не присоединились к заявлению начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и других военных, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Газета предполагает, что у него на то есть свои причины.

По версии армянских СМИ, Макарян не подписал заявление Генштаба из-за того, что одно из уголовных дел по итогам войны в Карабахе связано с действиями возглавляемого им управления, в частности речь идет о брошенной в Зангилане на произвол судьбы группе военных (до сих пор они считаются без вести пропавшими).

Согласно изданию, Макарян надеется, что после увольнения Гаспаряна его назначат главой Генштаба, а уголовное дело в его отношении будет прекращено.