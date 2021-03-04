Статистический центр Ирана сообщил, что экономический рост с учетом нефтяных доходов страны составил 0,8%, несмотря на то, что страна находилась под санкциями США и были введены ограничения в связи с пандемией, передает Mehr.

Цифры, опубликованные Статистическим центром Ирана в пятницу, показали, что темпы экономического роста чуть выше нуля на уровне 0,2% с учетом нефтяных доходов.

Согласно последним данным и дате, рассчитанным осенью прошлого года, в группе сельскохозяйственных культур наблюдался рост на 5,5%, в промышленно-добывающей группе - на 3,7%, а в группе услуг - на -1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.