Айдын Керимов, автор haqqin.az 14:03

Армянские грузовики уже 15 дней как застряли на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Официально сообщается об около 600 грузовиках, но их количество превышает 1000. Соцсети наполнены стенаниями армянских дальнобойщиков. «Самое обидное, что русские помогают проезжать азербайджанским грузовикам, а наши грузовики останавливают. Они говорят, что мы с азербайджанцами враги и ночью между нами возможны стычки, поэтому мы пропускаем азербайджанцев», - говорят водители грузовиков. Не забывая при этом сообщить, что в большей части машин находится продукция, срок годности которой уже истекает.

При всем уважении и с пониманием проблем простых работяг, всё же стоит заметить, что не российские миротворцы и не азербайджанские дальнобойщики являются виновниками этой ситуации. Претензии должны отправляться в Ереван, который в очередной раз стреляет в ногу собственного народа, саботируя Зангезурский транспортный коридор (ЗТК). Состоявшийся накануне резкий обмен мнениями между главой службы массовых галлюцинаций МИД Армении Анной Нагдалян и пресс-секретарем дипломатического ведомства Азербайджана Лейлой Абдуллаевой – даёт исчерпывающее представление о сути происходящего. Ереван воспринимает ЗТК как «священную корову», выступая здесь по принципу «так не используйся же ты никем». Любой разговор на эту тему вызывает в Ереване приступы ярости, расцениваясь как провокационные. «Неприкрытый вызов международному праву, который никоим образом не способствует установлению стабильности в регионе», - блажат армянские официальные представители, ни больше и не меньше. Как не без крытого ехидного сарказма охарактеризовала данную позицию Лейла Абдуллаева, «становится ясно, что эта страна все еще не определилась с тем, чего она хочет. Мы бы хотели посоветовать представителю МИД Армении, чтобы он, прежде чем комментировать, ознакомился с текстом заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного главой их правительства, прочитал резолюции СБ ООН от 1993 года, а также выучил, в чем суть принципов международного права, на которые он сослался».

Справедливо поставив при этом вопрос: «Каким интересам служит армянская сторона, негативно комментируя позицию Азербайджана по сотрудничеству и прогрессу в регионе?» Крайне маловероятно, что Ереван ответит правду. Что-то типа: «Мы неадекватно воспринимаем сложившиеся региональные реалии, мы не умеем возвращаться в мирную жизнь и сотрудничество, если они не на наших условиях, мы жили и будем жить фантазиями, что все само собой вернётся». Поэтому они будут крутить и мутить, саботировать и пакостить, в первую очередь своим же гражданам, пытающимся заработать – лишь бы не использовать ЗТК. Они бы весь свой народ в курдских колбаров – контрабандистов-носильщиков в Иранском Курдистане, тех, что пешком через горные перевалы с сумками – превратили, будь их воля.