В Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Апшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер утром сменится на сильный северо-западный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, пройдут осадки, в горных территориях выпадет снег, местами будет туман. Западный ветер кое-где временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.