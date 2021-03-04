Госнефтефонд в пятерке самых прозрачных суверенных фондов мира

Как сообщили в Департаменте по связям с общественностью Фонда, созданный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым как важная часть успешной нефтяной стратегии для обеспечения справедливого распределения доходов от нефти и газа между нынешним и будущими поколениями, Госнефтефонд, с начала деятельности играя важную роль в социально-экономической жизни страны, был признан во всем мире образцовой организацией в областях управления активами, корпоративного управления, институционального строительства, подотчетности и прозрачности, удостоен высоких наград. Фонд внес весомый вклад в сохранение высокого авторитета страны.

В составленной престижным американским Институтом международной экономики Петерсона (PIIE), который оценивает эффективность деятельности суверенных фондов с точки зрения прозрачности и подотчетности, и опубликованной в феврале этого года таблице Суверенных фондов по прозрачности и подотчетности за 2019 год Государственный нефтяной фонд Азербайджана с 92 баллами занял пятое место среди 64 суверенных фондов.

Таблица по 2019 году была сформирована на основе оценки различных направлений, таких как управление средствами глобальными суверенными фондами, управление, устойчивость, прозрачность и отчетность, а также применение принципов Сантьяго. ГНФАР набрал в оценке за 2019 год почти максимум баллов по каждой категории.