Олимпийского чемпиона по хоккею обнаружили мертвым

Марк Павелич, олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной США, был обнаружен мертвым в апартаментах лечебного центра. Об этом сообщает ESPN.

Причина смерти 63-летнего экс-спортсмена не сообщается. В последний раз живым Павелича видели 3 марта. Отмечается, что у американца были проблемы с душевным здоровьем. Павелич содержался на территории лечебного центра в Сок-Сентер, штат Миннесота.

В 2019 году он столкнулся с обвинениями в нападении на человека и хранении оружия. Поводом послужил конфликт Павелича с соседом. Бывший хоккеист якобы набросился на мужчину и нанес ему травму. Однако суд над спортсменом отложили из-за проблем Павелича с душевным здоровьем. Он был признан неспособным к участию в судебном процессе.

Павелич был участником «чуда на льду» — победы американских хоккеистов над соперниками из СССР, которые считались фаворитами турнира на Играх в Лейк-Плэсиде. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Павелич представлял Нью-Йорк Рейнджерс и «Сан-Хосе Шаркс».