Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:20

Широко известный в узких кругах ущербный «медиа-магнат» Арам Габрелянов анонсирует приход к власти в Армении местных фашистов. «Камшотыч» Габрелянов, нужно признать, после сокрушительного поражения его «львов» в боях с азербайджанской армией усердно работал над репутацией истекающего злобой «городского сумасшедшего». Работал успешно. И оставался бы тем безобидным скунсом, который неприятен, но особого беспокойства не доставляет. Особо брезгливым нужно просто избегать соприкосновения, а остальным – неплохой способ повеселиться.

Так бы и жили, если бы не одно «но». Габрелянов, при всей своей зашкаливающей неадекватности – неожиданно стал зеркалом нынешней реваншистской армянской оппозиции. Более того, он – своеобразная лупа, через которую видна суть рвущихся сейчас к власти в Ереване армянских элит. И за лупой «Камшотычем» - истинная картина коллективного «кипящего возмущенного разума» тех, кто мечтает о перевороте и возвращении в мягкие и доходные кресла правителей Армении. «Думаю, у туркопредателей, у цивильной оппозиции, не так много времени осталось разрулить мирно ситуацию. Армянская контрреволюция против турок во власти уже беременна «Новым Нжде». И горе всем подонкам, когда он придёт. И счастье всем патриотам Родины, когда он придёт!», - вновь нагадил он на днях в своём телеграм-канале. Предварительно пояснив, что «ещё пару-тройку митингов в Ереване и патриотов-повстанцев возглавит «Новый Нжде». Я не знаю, кто это будет. Кто-то из тех, кто митингует на Баграмяна, кто-то из генералов или полковников армии, со своим небольшим, но смелым отрядом, кто-то из Сюника или Карабаха. Но придёт, я уверен. Это уже зреет. «Омерзительная шестёрка» прихлебателей Пашиняна пойдёт под трибунал. И в этом я уверен». Тем «Камшотыч» и хорош и ценен. Что у оппозиции на уме – то у нашего юродивого на языке. Если перевести его вопли и слюни на человеческий, то он, во-первых, в очередной раз сдаёт своих подельников, сообщая, что легитимных способов прийти к власти у них нет, только жесть, только военный переворот. А во-вторых, он заранее развеивает иллюзии о том, что устроители этого переворота принесут Армении мир и займутся восстановлением собственной нищей страны. Нет, это будет фашистская диктатура, живущая реваншем и массовыми репрессиями. Сначала – в отношении политических оппонентов, ну а затем – в отношении собственного населения, отказывающегося их поддержать.