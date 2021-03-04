Габрелянов предупреждает: в Армении к власти придет новый Нжде наша реакция
Широко известный в узких кругах ущербный «медиа-магнат» Арам Габрелянов анонсирует приход к власти в Армении местных фашистов.
«Камшотыч» Габрелянов, нужно признать, после сокрушительного поражения его «львов» в боях с азербайджанской армией усердно работал над репутацией истекающего злобой «городского сумасшедшего».
Работал успешно. И оставался бы тем безобидным скунсом, который неприятен, но особого беспокойства не доставляет. Особо брезгливым нужно просто избегать соприкосновения, а остальным – неплохой способ повеселиться.
Так бы и жили, если бы не одно «но». Габрелянов, при всей своей зашкаливающей неадекватности – неожиданно стал зеркалом нынешней реваншистской армянской оппозиции. Более того, он – своеобразная лупа, через которую видна суть рвущихся сейчас к власти в Ереване армянских элит. И за лупой «Камшотычем» - истинная картина коллективного «кипящего возмущенного разума» тех, кто мечтает о перевороте и возвращении в мягкие и доходные кресла правителей Армении.
«Думаю, у туркопредателей, у цивильной оппозиции, не так много времени осталось разрулить мирно ситуацию. Армянская контрреволюция против турок во власти уже беременна «Новым Нжде». И горе всем подонкам, когда он придёт. И счастье всем патриотам Родины, когда он придёт!», - вновь нагадил он на днях в своём телеграм-канале.
Предварительно пояснив, что «ещё пару-тройку митингов в Ереване и патриотов-повстанцев возглавит «Новый Нжде». Я не знаю, кто это будет. Кто-то из тех, кто митингует на Баграмяна, кто-то из генералов или полковников армии, со своим небольшим, но смелым отрядом, кто-то из Сюника или Карабаха. Но придёт, я уверен. Это уже зреет. «Омерзительная шестёрка» прихлебателей Пашиняна пойдёт под трибунал. И в этом я уверен».
Тем «Камшотыч» и хорош и ценен. Что у оппозиции на уме – то у нашего юродивого на языке. Если перевести его вопли и слюни на человеческий, то он, во-первых, в очередной раз сдаёт своих подельников, сообщая, что легитимных способов прийти к власти у них нет, только жесть, только военный переворот.
А во-вторых, он заранее развеивает иллюзии о том, что устроители этого переворота принесут Армении мир и займутся восстановлением собственной нищей страны. Нет, это будет фашистская диктатура, живущая реваншем и массовыми репрессиями. Сначала – в отношении политических оппонентов, ну а затем – в отношении собственного населения, отказывающегося их поддержать.
Мерзавец Нжде был не просто верным холуем Третьего рейха – он был из тех, кто его человеконенавистнические идеи полностью разделял и страстно мечтал применить, когда сам станет фюреряном. Авторы программной партийной брошюры «Гарегин Нжде и его учение», изданной Республиканской партией в Ереване в 2004 году, разъясняют: «Не существует армянский фашизм или нацизм, есть итальянский фашизм, немецкий нацизм …есть армянский Цегакронутюн».
Вот уж воистину – что пнём об сову, что совою об пень. Национализм плюс реваншизм всегда равно нацизму и фашизму, как ты это ни называй - цегакронутюн или нждеизм. И то, что либерал и борец за свободу печати от совести и ума Габрелянов стал певцом военной диктатуры и фашистского режима – вполне логичный конец его политической и идейной трансформации.
А теперь посмотрим на ситуацию немного с другой стороны. Если никчемный городской сумасшедший, проигравший информационную войну и теперь опускающий армянскую пропаганду ниже плинтуса, говорит такие вещи – просто представьте, что думают его подельники, готовящие переворот. А главное – что планируют в случае захвата власти.
Вам жутковато? Мне тоже. Эти бешеные микроорганизмы, сочащиеся ненавистью ко всему миру, эти политические маргиналы с мышлением ветхозаветных персонажей, беда не просто Армении. Это беда всего региона, который они, не особо скрываясь, мечтают умыть кровью во имя своих бредовых идей.
Реваншистская оппозиция в Ереване – хуже и страшнее раннего Талибана и ИГИЛ. Поскольку если те не маскировали своих целей – то эти еще и прекрасно умеют лицемерить. Кажется, наступает время собирать региональную коалицию для того, чтобы эти певцы нацизма и реванша стройными рядами отправились на скамью «нового Нюрнберга», пока не натворили ещё более странных дел.