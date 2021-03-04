В Азербайджане обсудили проблему занятости женщин

Для расширения возможностей трудоустройства женщин и обеспечения гендерного равенства на рынке труда, а также совершенствования национального законодательства в соответствии с международными трудовыми стандартами в Азербайджане подготовлены новые проекты.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, с целью презентации и обсуждения проектов с участием госструктур, Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана, а также международных экспертов состоялась конференция в формате видеоконференции.

На мероприятии было отмечено, что одним из приоритетов государственной политики занятости является увеличение участия женщин на рынке труда и возможностей трудоустройства. В настоящее время в законодательстве многих стран мира нет профессий и должностей, запрещенных для женщин. Для расширения занятости женщин и создания для них возможности получения более высокой заработной платы проводятся соответствующие реформы.

Было отмечено, что в Азербайджане с этой целью внесены поправки в Трудовой кодекс, подготовлены законодательные проекты для адаптации Кодекса к международным стандартам.