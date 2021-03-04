Стал известен победитель турнира по игре Valorant

Как и ожидалось, соревнование вызвало большой интерес. Всего в нем приняли участие 28 команд.

Турнир выиграла команда North Remembers, победив в финале StrongUnion со счетом 2:0. В матче за третье место 21G Esports обыграла Bruh Gaming.

Gaming League Azerbaijan организовала турнир при совместной поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Gaming League Azerbaijan в Instagram и YouTube: Glahub

Следует отметить, что, по статистике до 2019 года, сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела более 30 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.