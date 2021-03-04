За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 365 человек). В то же время 149 пациентов (175 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 236 365 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 229 591 человек благополучно прошел лечение, 3 238 пациентов клиник скончались.

Лечение 3 536 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 645 206 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 436 - за минувшие сутки.