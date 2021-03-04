Хикмет Гаджиев показал дипломатам разрушения в Губадлы

Он сказал, что жилые дома были разрушены и использовались Арменией только для военных целей в период оккупации.

Представители дипломатического корпуса побывали в центре города Губадлы. Как сообщает АзерТАдж, помощник президента Хикмет Гаджиев сообщил, что район был настолько разрушен во время оккупации, что трудно определить, где находится его центр.

Х.Гаджиев проинформировал дипломатов об истории оккупации Губадлы.

«Оккупация Губадлы и Зангилана происходила в очень сложных условиях. Поскольку Джабраил и Физули были оккупированы, людям, живущим в этих районах, было трудно покинуть район, они были окружены. В таких условиях большая часть гражданского населения была вынуждена переходить через реку Араз по гуманитарному коридору, созданному Ираном. Многие из них погибли в реке. Это было составной частью политики геноцида, проводимой Арменией против гражданского населения Азербайджана.

Экспертные группы побывали в Губадлы и оценили размер ущерба, причиненного здесь», - сказал Х.Гаджиев.

Он также добавил, что этот город важен для Азербайджана с исторической и культурной точек зрения, здесь было много религиозных культурных памятников, но они разрушены: «Хочу сказать и о разрушенных кладбищах в Джабраиле. Помимо целенаправленного разрушения домов и имущества, мы видим, как были разрушены кладбища».