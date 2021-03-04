Квартирный парадокс в Баку: покупателей нет, но цены продолжают расти

Корреспонденты haqqin.az изучили текущую ситуацию на рынке недвижимости Баку. С начала этого года, здесь наблюдается оживление и растет спрос на квартиры, стоимостью до 200 тысяч манатов.

Пандемия коронавируса, продолжающаяся уже больше года, создала экономические проблемы во всех странах мира. Снижается ВВП стран, закрываются рабочие места и падают доходы населения. Эти факторы не обошли стороной и рынок недвижимости – во многих странах мира стало дешеветь жилье. Но в Азербайджане наблюдается обратная картина. Недвижимость не только не дешевеет, а напротив дорожает и особенно на рынке вторичного жилья.

Многие годы занимающийся куплей/продажей квартир Мушфиг Мамедов отмечает, что рынок жилья начал оживляться с середины января.

«С мая прошлого года наблюдался сильный спад. За этот период я смог продать всего шесть домов. Я закрыл офис и работал в режиме онлайн, чтобы сэкономить на аренде. На рынке очень мало покупателей, но цены растут, вместо того, чтобы понижаться. Рост цен наблюдается и на аренду квартир. Несмотря на то, что из районов не приехали студенты, ближе к центру не найти квартиры дешевле 350-400 манатов в месяц. А люди ищут дешевое жилье», - сказал он.

По его словам, за последний год цены на квартиры, выросли в Сабаильском, Насиминском, Наримановском и Хатаинском районах. Так, на вторичном рынке на территории Сабаилського района практически невозможно найти квартиры дешевле 1500 манатов за квадратный метр. Хотя до пандемии, в стороне поселка Бадамдар продавались квартиры по 1400-1450 манатов за квадратный метр.

В офисе купли/продажи недвижимости, расположенном у станции метро «Ахмедли», сообщили, что в настоящее время самый большой спрос наблюдается на 1-2 комнатные квартиры.

«В новостройках, расположенных вблизи станции метро «Ази Асланов» есть 1-2 комнатные квартиры площадью в 50-55 кв.м. Их продают по 80-85 тысяч манатов. При этом, такие же квартиры у станции метро «Иншаатчылар» не найти дешевле, чем за 120 тысяч, а в Наримановском районе – 130 тысяч манатов. Кто-то может экстренно продать квартиру подешевле, но это нужно ловить момент», - сказал один из маклеров.

По его словам, за последние две недели он смог продать квартиры в Ахмедлы и микрорайонах, потому, что там относительно приемлемые цены.

«Вблизи станции метро «Хатаи» у меня нет квартиры дешевле 250 тысяч манатов. Самый большой рост цен за последние годы происходит именно на этой территории. Что касается частных домов, то в Масазыре, Сулутепе, Баладжаре, Хырдалане и Говсане цены относительно стабильные и серьезного подорожания нет», - сказал он.

Самые дорогие квартиры в Баку традиционно располагаются на улице «Низами», станции метро «Эльмляр Академиясы», «28 мая». Цены на однокомнатные квартиры здесь начинаются от ста тысяч манатов.

Маклеры также отмечают, что раньше среди покупателей квартир было и большое количество иностранцев.

«Приезжали из России и покупали квартиры. Из-за пандемии практически никто не приезжает. Те, у кого есть деньги, не спешат с покупкой квартир и выжидают лучших времен», - сказал он.