Эрдоган:"Турция реализовала каждую инициативу, как и в случае с окончанием оккупации Карабаха"

«Определенные силы пытаются ущемить права Турции и турецкой общины Кипра в восточной части Средиземного моря». Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу в режиме видеоконференции к участникам учений Mavi Vatan-2021.

Президент сказал, что Турция столкнулась с несправедливостью, открытыми и скрытыми санкциями.

«Турция не стремится ущемить суверенитет других стран и не претендует на чьи-либо территории, в том числе в морской зоне. Мы лишь отстаиваем свои права и Родину. Мы успешно реализовали каждую нашу инициативу, как и в случае с окончанием оккупации в Нагорном Карабахе», - отметил глава государства.