Штормовое предупреждение на Каспии

Государственное морское агентство Азербайджана распространило информацию в связи с погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Национальный центр агентства из Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов поступила информация об ухудшении погоды.

Отмечается, что 7 марта в акватории Каспия ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с, порывами до 27-32 м/с, а в открытом море — до 35-37 м/с. Прогнозируется, что высота волн составит 2 — 4 метра, а в дальнейшем достигнет 5,5 — 7,5 метра.