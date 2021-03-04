В разговоре с американским телеканалом Fox News он признался, что израильская армия обновляет планы удара по ядерным стратегическим объектам Исламской Республики Иран.

Израиль, озабоченный ядерной программой Ирана, имеющий свой собственный ядерный центр в Димоне, держит под прицелом иранские объекты атомной инфраструктуры. Как только что проинформировал средства массовой информации министр обороны Израиля Бени Ганц, его страна «актуализирует планы атаки на иранские объекты, связанные с атомной программой».

- Если мир остановит раньше, будет хорошо. Но мы должны защищаться сами, - скащал Б.Ганц.

Как известно, президент США Джо Байден сейчас работает над возобновлением переговоров с иранцами с целью возвращения к ядерному соглашению с Ираном, односторонне разорванному Трампом в 2018 году. Однако Израиль противится такому повороту событий и соглашению в нынешнем формате.

В ходе разговора с Fox News министр обороны Израиля показал некую папку в которой виден текст, что «Хезболла» располагает «сотнями тысяч ракет». Он риторически вопросил:

- Что происходит в Ливане? - и добавил, — Мы готовы к бою.

Насчет загадочной папки он сказал коротко, что там находится «карта целей», на случай нового конфликта с «Хезболлой».

Теперь многое будет зависеть от того, удастся ли Вашингтону решить ребус условий соглашения с Тегераном.

Если это произойдет, то Иерусалим вынужден будет пойти одним курсом с Соединенными Штатами — своим самым мощным союзником на Ближнем Востоке, без поддержки которого еврейское государство оказалось бы в весьма затруднительном положении.

Потому воинственные, а точнее, предупреждающие заявления министра обороны Бени Ганца рассчитаны на реакцию Ирана и привлечение внимания к своим действиям властей США.