Сенат США утвердил пакет экономических мер на $1,9 трлн

Сенат Конгресса США утвердил стимулирующий экономику пакет мер на 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

За принятие законопроекта проголосовали 50 сенаторов, против — 49.

В ходе рассмотрения в законопроект были внесены поправки, положение об увеличении минимальной заработной платы до $15 в час к 2025 году было исключено.

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, после чего документ поступит на подпись президенту.

Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.