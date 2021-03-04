Великобритания построит ракетные корабли для Украины

«Это будут маленькие скоростные суда, вооруженные пушками и ракетами, которые смогут действовать на мелководье Азовского и Черного морей», - сказал он.

Как стало известно haqqin.az, в Великобритании спроектируют и построят специально для военно-морских сил Украины ракетные катера. Об этом в интервью украинскому изданию «День» сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс.

По словам британского дипломата, катера будут оригинальными, длиной от 50 до 65 метров, что позволит обеспечить хорошую скорость движения по волнам — до 40 узлов.

«На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит от того, какие ракеты конкретно нужны. А это могут быть ракеты малой и большой дальности. Сам этот вопрос сейчас уже рассматривают британские компании. Но это будут ракеты нового класса, спроектированные специально для Украины британской промышленностью», - отметил дипломат.

Представитель посольства королевства в Киеве добавил, что на Туманном Альбионе построят первые четыре военно-морские единицы. При этом украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ, учиться и тренироваться. Предполагается, что потом с этим опытом Украина сама сможет наладить производство новой военной техники этого рода.

Военный атташе Тим Вудс сообщил также, что первый катер рассчитывается начать постройкой в начале следующего года.

Этот проект стал одним из первых после подписания в октябре прошлого года меморандума об усилении сотрудничества в военной и технической сферах, который предусматривает выделение Украине кредита в размере 1,6 миллиарда долларов и перевооружение Военно-морских сил страны.

Перевооружение армий и флотов в мире происходит постоянно. В строй вступают фрегаты и ракетные катера нового поколения, в постройке крупных судов используются композитные материалы, использующие технологию «стелс», то есть делающие корабли незаметными для радаров. Конечно, опасных инцидентов на морях и в океанах происходит не так уж и много. Но все военные — в том числе, и моряки знают: порох надо всегда держать сухим.