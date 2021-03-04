В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки

Неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон - ближайшем пригороде Лиона (центральная часть Франции). Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере. Об этом сообщила в субботу вечером газета "Прогрэ".

Первые сообщения о поджогах поступили пожарным примерно в 18:20. По сведениям издания, было сожжено несколько машин, также хулиганы поджигали стоящие у перекрестков мусорные баки, что затрудняло проезд по улицам. Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых видны большие костры посреди улицы, а также взрываются фейерверки. Еще на одном видео около десяти молодых людей в черных капюшонах разбивают полицейский автомобиль.

Позже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате спецоперации в Броне пять человек были задержаны. "Всего [было проведено] 21 задержание в агломерации Лиона за последние часы. Насильственные действия неприемлемы", - написал он в своем "Твиттере".