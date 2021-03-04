Елена Малахова, Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:21

Министерство экономики Азербайджана сообщило о завершении в ближайшее время строительства в Гарадагском районе завода по производству гипсовых изделий. В данный момент здесь завершаются отделочные работы. На заводе, способном производить 8 млн кв. метров гипсовых изделий в год, будет создано 100 рабочих мест. Минэкономики выдало документ о поощрении инвестиций в проект, общая инвестиционная стоимость которого составляет 23 млн манатов. Радостная на первый взгляд информация наводит на некоторые размышления. Сообщений о строительстве заводов было много и до этого. В рамках политики индустриализации будущее построенных за последние годы заводов являлось многообещающим с точки зрения открытия рабочих мест и диверсификации экономики, развития ненефтяного производства. К сожалению, спустя некоторое время часть из них закрылась или приостановила свою деятельность. Некоторые работают, но далеки от рентабельности. А ведь в них были вложены огромные инвестиции.

Можно, к примеру, вспомнить завод по производству автомобилей в Шемахе, в строительство которого было инвестировано порядка 10 млн долларов. Не проработав и десяти лет, предприятие закрылось. Случайность? В Мингечавире в 2005 году построили завод по производству компьютерного и электрооборудования, который также впоследствии приостановил свою деятельность. В 2016 году в Исмаиллы на площади 8 гектаров открылся самый большой на Кавказе велосипедный завод, строительство которого обошлось в 7 млн манатов. А ведь многим еще до строительства было понятно, что судьба этого завода будет незавидной. Действительно, вскоре предприятие приостановило деятельность, правда, сейчас производство возобновлено, но надолго ли? Все материалы, запчасти привозят из-за границы, а здесь велосипеды только собирают. Содержать для этого большой завод нерентабельно. Завезти готовые велосипеды из Китая обойдется дешевле. То же самое можно сказать и о закрывшихся ранее Шемахинском автомобильном заводе и Мингечевирском компьютерном заводе. И таких примеров можно привести немало. Перед тем, как инвестировать в то или иное производство необходимо провести тщательный анализ рынка. Но то ли он не был сделан, то ли расчеты оказались неверны. Каких-то комментариев по этому поводу в Минэкономики получить не удалось. Месячную мощность автомобильного завода в Шемахе можно было пересчитать на пальцах. По сути, это был и не завод, а сборочный цех. В Нефтечале и в Нахчиване и сегодня функционируют заводы по производству, точнее было бы сказать по сборке, автомобилей, но от них тоже нет никакого толка. Спроса на машины нет, государство дарит их семьям шехидов, людям с инвалидностью. Стоит ли для этого держать два завода, оправдывают ли они вложенные средства или вскоре их постигнет та же участь? Ситуацию для haqqin.az прокомментировал председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. «Несколько лет назад в течение года закрылось 29 предприятий – их из города надо было выносить за его пределы. Бакинцы этому радовались, но недолго. В некоторых случаях это было сделано, а в других – их просто закрыли. Много заводов и фабрик канули в Лету. Так, когда-то у нас был известный в Союзе ламповый завод. О нем уже позабыли, и мы покупаем лампы за границей, хотя их легко производить у нас, обеспечив граждан рабочими местами», – сказал он.

К сказанному экспертом можно добавить и действовавшие тогда заводы по производству кондиционеров, холодильников, компрессоров. Да что там отдельные заводы, целые отрасли остались в истории. Еще лет 30 назад Азербайджан славился нефтяным машиностроением, электромашиностроением. Правда, компьютерных заводов у нас не было, как и самих компьютеров. Но вот в конце 80-х годов прошлого века на одном из бакинских заводов вполне успешно наладили производство автобусов. Пусть и невзрачные они были на вид, да и износостойкость была низкая, но они временно решили транспортную проблему. Но то было советское время. А сегодня, отмечает Агаев, государство должно определять направления деятельности бизнеса с учетом потребностей страны в обозримом будущем. И, соответственно, оказывать помощь его участникам - предпринимателям, решившим работать в этих направлениях. При этом азербайджанский рынок не так велик, чтобы создавать здесь материалоемкие предприятия с изначально низкой конкурентоспособностью. Нужно учитывать объем и потребности выпускаемой продукции, проводить правильную организационную работу и технологические мероприятия . У нас же предпринимателю, который действительно хочет наладить выпуск той или иной продукции, часто не помогают, а наоборот, мешают. Есть еще один важный момент: предприятия обычно принадлежат известным олигархам, сразу после отставки которых бизнес оказывается под угрозой. Целые холдинги, объединяющие в себе все сферы экономики – от сельского хозяйства, промпроизводства и до банков, разваливались на глазах. А еще вчера чувствовавшие себя всемогущими чиновники вместе с народом взирали на горькие итоги своей, можно сказать, незаконной деятельности. И никак не понять им, что политика не должна идти впереди экономики, нельзя нарушать экономическую закономерность. А лопнувшие созданные неумелыми руками пузыри доставляли хлопоты всему населению и государству. Они посягали не только на интересы отдельного человека, но и интересы людей, которые там работают, а значит, и интересы государства, подчеркивает эксперт. Примерно такого же мнения придерживается и доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли. По его мнению, во всех странах определенный процент предприятий закрывается через какое-то время или приостанавливает работу. Сейчас из-за пандемии коронавируса и кризиса мировой экономики таких случаев будет больше. «Поэтому при планировании производства надо исходить из современных реалий. В мире давно идет специализация по производству отдельных деталей и узлов. Детали того же компьютера производятся в различных странах. И нужно уметь подключаться к кооперации с производителями из других стран. Это более эффективно и приводит к хорошим результатам», – подчеркнул эксперт. Нужны сравнительные преимущества и детальный анализ производства в Азербайджане той или иной продукции. Рассмотрим то же производство велосипедов. Рынок у нас небольшой, спрос на этот товар невелик. К тому же есть страны, выпускающие велосипеды по более низкой цене. Но, вероятно, маркетинговый и экономический анализ был проведен до начала строительства, – считает Гарибли. – Не стоит торопиться с выводами, возможно, в постпандемический период ситуация улучшится. Необходимо прививать культуру пользования велосипедом, что приведет к увеличению спроса на них. Надо создавать и соответствующую инфраструктуру, а то на них и ездить-то негде. Хотя все это можно было сделать и раньше – в более спокойные времена».